8. August 2019, 22:02 Uhr Am Walchensee Spektakuläres Varieté

Der Bezirksjugendring Oberbayern bietet vom 17. bis 23. August einen internationalen Jugendzirkus am Südufer des Walchensees. Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren haben hier die Möglichkeit, Zirkuskünste auszuprobieren, weiter auszubauen, zu trainieren und diese am 23. August von 19 Uhr an in einer Varieté-Produktion auf der Bühne des Kurhauses Bad Tölz zu präsentieren. Der Einlass beginnt um 18 Uhr. Ansprechpartnerin ist Caro Eberl, Leiterin der Fachstelle für Jugendkultur, Telefon 089/54 70 84 30; www.jugend-oberbayern.