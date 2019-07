30. Juli 2019, 21:41 Uhr Am Walchensee Seltsamer Vogel

Der Flamingo gehört gemeinhin nicht zur tierischen Urbevölkerung am Walchensee. Und schon gar nicht, wenn er ein kitschiges Violett trägt statt eines Rosarot, wie es sich für ihn gehört. Aber der Wasservogel am Ufer ist ja auch nur eine Plastikschwimmhilfe, die jemand in den Sommerhitzetagen in der vergangenen Woche offenbar zurückgelassen hat. Es wäre ihm zu wünschen, dass ihm Flügel wüchsen, damit er vor dem Winter zu seinesgleichen bis nach Südspanien flattern könnte.