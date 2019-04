1. April 2019, 21:51 Uhr Am 3. und 4. April Blitzermarathon im Landkreis

Unter dem Motto "Fuß vom Gas" startet das bayerische Innenministerium zum siebten Mal einen Blitzermarathon, um Jagd auf Temposünder zu machen. Die Aktion beginnt bayernweit am Mittwoch, 3. April, um 6 Uhr. Die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen dauern bis Donnerstag, 4. April, 6 Uhr. Insgesamt circa 1900 Polizeibeamte sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2000 Messstellen in ganz Bayern, wobei der Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen liegt. Laut Pressemeldung gibt es auch im Landkreis zahlreiche Messstationen, darunter in Bad Tölz an der Arzbacher Straße, der Bundesstraße 472 (Einmündung Gewerbering) und der Jahnstraße. In Egling wird an der Münchner Straße und an der Staatsstraße 2017 (Öhnböck) gemessen. In Eurasburg an der Staatsstraße 2370 (Lengenwies), in Beuerberg an der Wolfratshauser Straße und in Geretsried an der Bundesstraße 11. Für Königsdorf sind Messungen in Schönrain geplant, in Icking an der B 11 nahe Schäftlarn und an der Münchner Straße. Die Liste ist im Internet unter www.sichermobil.bayern.de abrufbar.