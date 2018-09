21. September 2018, 21:45 Uhr Am Sonntag in Wolfratshausen Ein Tag mit der Feuerwehr

Zum Tag der offenen Tür lädt die Freiwillige Feuerwehr Wolfratshausen am Sonntag, 23. September, 10 bis 17 Uhr, in ihr Feuerwehrhaus Am Bach 1a ein. Den Gästen werden unter anderem Vorführungen von Rettungskräften, eine historische Ausstellung und Rundfahrten für Kinder mit dem Feuerwehrauto geboten. Bei schönem Wetter gibt es Bootsfahrten auf der Loisach.