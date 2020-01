Schleierfahnder der Grenzpolizei Murnau haben am Freitagabend auf der Rastanlage Höhenrain an der Garmischer Autobahn einen Kleintransporter mit Marburger Kennzeichen kontrolliert. Dabei trafen sie ein Pärchen an, das nach eigenen Angaben gerade für einen Liebesurlaub in Richtung Österreich unterwegs war. Die 23-jährige Russin, die in Regensburg studiert, hatte ihren Pass mit dem Visum allerdings im Studentenwohnheim vergessen. Wie die Beamten ihr erklärten, sei eine Weiterfahrt nach Österreich damit nicht möglich. Zudem entdeckten die Polizisten bei der Durchsuchung des Autos ein Päckchen mit Designerdrogen. Gegen das Pärchen wurde deshalb auch ein Strafverfahren eingeleitet.