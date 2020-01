Nach fast 50 Jahren bekommt die Buchhandlung Ulbrich in Geretsried einen neuen Namen. Das Tübinger Familienunternehmen Osiander führt die Buchhandlung weiter, nachdem Inhaber Bernd Ulbrich mit seinen mittlerweile 72 Jahren entschieden hat, dass es besser sei, sein Geschäft wegen des allgemeinen Wandels im Einzelhandel in die Hände eines größeren Familienbetriebs zu geben. Am Freitag nach Neujahr öffnet der Buchladen deshalb erstmals unter Regie der neuen Eigentümer.

Der gelernte Buchhändler Ulbrich hatte den Laden 1973 aufgemacht. Damals befand sich das Geschäft noch gegenüber vom Schulzentrum, weshalb dort neben Büchern auch Schulbedarf und Schreibwaren zum Sortiment gehörten. In den ersten Jahren führte Ulbrich die Geschäfte ganz allein, später dann gemeinsam mit seiner Frau Silvia, ebenfalls eine gelernte Buchhändlerin.

1996 zog die Buchhandlung Ulbrich in bedeutend größere Räumlichkeiten am Karl-Lederer-Platz um, wo sich die Buchhandlung noch heute befindet. Das Buchangebot wurde deutlich ausgebaut. Schwerpunkte setzte die Familie Ulbrich in den Bereichen Belletristik und bei den Kinder- und Jugendbüchern. Schulbedarf und Schreibwaren dagegen waren am Karl-Lederer-Platz nicht mehr zu bekommen.

Vor gut zehn Jahren stieg dann Tochter Sarah Ulbrich, ebenfalls gelernte Buchhändlerin, in den elterlichen Betrieb ein. Vorher arbeitete sie drei Jahre in einer deutschen Buchhandlung in Palma de Mallorca, bei der Buchhandlung Lehmkuhl in München und als Volontärin im Vertrieb des Piper Verlags in München. Schon bald leitete Sarah Ulbrich die Geretsrieder Buchhandlung und führt diese bis zuletzt gemeinsam mit ihrer heute 66 Jahre alten Mutter.

Sarah Ulbrich wird auch künftig die Buchhandlung leiten. Das war eine Bedingung von Vater Bernd für die Geschäftsübergabe an Osiander. "Es freut uns, dass Familie Ulbrich uns ihre Buchhandlung anvertraut", sagt Osiander-Geschäftsführer Christian Riethmüller. Seine Familie freue sich, nun auch in Geretsried eine Filiale zu haben. "Das ist schon eine tolle Gegend hier - mit Blick auf die Alpen, eine Stadt mit viel Potenzial", so Riethmüller. Und wenn der Karl-Lederer-Platz erst fertig umgebaut sei, würden bestimmt auch wieder viele Kunden kommen, ist sich der Osiander-Chef sicher.

Die Buchhandlung Osiander wurde 1596 in Tübingen gegründet und beschäftigt mittlerweile weit über 700 Mitarbeiter in über 60 Buchhandlungen. In Geretsried will Osiander das Geschäft ganz im Sinn der Familie Ulbrich weiterführen, so dass sich für die Kunden nichts ändert. Das heißt auch die zahlreichen Aktionen zur Leseförderung, die Lesungen für große und kleine Bücherfreunde und die Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen sowie der Stadtbücherei - all das soll weiter stattfinden.