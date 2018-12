19. Dezember 2018, 21:51 Uhr Am Jahresende Rosige Aussichten

Die Gemeinde Königsdorf blickt zuversichtlich in das Jahr 2019

Ginge es nach dem Königsdorfer Bürgermeister Anton Demmel (CSU), so könne das Jahr 2019 ruhig so beginnen, wie das Jahr 2018 beschlossen wird. Die etwa 3000 Einwohner zählende Gemeinde stehe ihm zufolge finanziell so gut da wie lange nicht. Hohe Gewerbesteuereinnahmen und steigende Einnahmen durch die Einkommenssteuer hätten solide Rücklagen in die Gemeindekasse gespült, resümierte Demmel in der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderates. Ebendiese Rücklagen seien im Hinblick auf das kommende Jahr auch von großer Wichtigkeit: "Da kommen viele Aufgaben auf uns zu", betonte der Bürgermeister. Ein weiteres Feuerwehrfahrzeug für die Gemeinde, eine neue Schulturnhalle sowie die Bauhoferweiterung in der Sägstraße: Die Liste an geplanten Investitionen ist lang.

Der Anbau an das schon bestehende Bauhofgebäude bereitet dem Gemeinderat jedoch Sorgen. Die von dem beauftragten Architektenbüro vorgelegte Kostenschätzung sieht Baukosten in Höhe von etwa 1,26 Millionen Euro vor - ein nicht nur für Demmel inakzeptabler Betrag für einen solchen Funktionsbau. Gemeinderat Markus Orterer (FWG) monierte weiter: "Dem Architekturbüro soll mal auf die Füße gestiegen werden, das dauert viel zu lange und ist zu viel teuer." Mit einem endgültigen Beschluss könne nicht vor Anfang nächsten Jahres gerechnet werden, da noch kein akzeptabler Entwurf bestehe, sagte Demmel.

Dank der guten finanziellen Lage bestünde jedoch ein ordentlicher Handlungsspielraum im Haushalt des Jahres 2019. Im Gesamten habe der Bürgermeister das vergangene Jahr als "sehr angenehm" empfunden. Gemeinderat Johann Hartl (FWG) appellierte im Hinblick auf die Silvesternacht noch traditionell an die Vernunft der Bevölkerung: Produzierter Müll solle von den Bürgern doch möglichst entsorgt werden.