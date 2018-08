19. August 2018, 22:23 Uhr Am Infostand Energiewende? Kein Interesse!

Die Stadträte der Grünen, Hans Schmidt (Mitte) und Rudi Seibt im Gespräch mit einer Bürgerin am Infostand in Wolfratshausen.

Wolfratshauser Grüne informieren über Solarstrom und Hackschnitzelheizung. Doch die Bürger reden übers Bienensterben

Von Paul Schäufele, Wolfratshausen

Fußgänger, die vom Sebastiani-Steg in Richtung Wolfratshauser Innenstadt gehen, können den in Parteifarbe gehaltenen Informationsstand nicht übersehen. Vertreter der Grünen aus dem Rathaus haben dazu eingeladen, sich mit den Positionen der Partei auseinanderzusetzen. Schwerpunkt des Infostandes ist die Energiewende und deren Ausgestaltung in der Stadt.

Manche Passanten sind interessiert am Gedankenaustausch, andere wechseln die Straßenseite. Aber auch bei den Interessierten hat das Thema Energiewende zurzeit keinen hohen Stellenwert. Dabei sieht Stadtrat Rudi Seibt gerade hier, wie großes Potenzial ungenutzt bleibt, Maßnahmen nicht oder zögerlich umgesetzt werden.

So wurde das von den Grünen beantragte Solarpotenzialkataster zwar angelegt, jeder Bürger könnte sich also darüber informieren, ob sein Haus zur Solarstromgewinnung geeignet ist, die Reklame dafür fehlt aber völlig. Und wer nicht weiß, dass die Stadt eine Website gestaltet hat, auf der entsprechende Informationen für jedes Gebäude im Stadtgebiet abrufbar sind, wird sich von selbst nicht dorthin verirren.

"Der Mensch ist ein Gewohnheitstier", erklärt Seibt, weshalb energetische Maßnahmen nicht mit der nötigen Dynamik angegangen würden. Das nachhaltige Denken sei noch nicht hinreichend im Bewusstsein verankert. Immer wieder müssten deshalb die Grünen im Stadtrat intervenieren, wenn es darum geht, städtische Projekte umzusetzen, häufig mit mäßigem Erfolg. So wird der Neubau der Städtischen Wohnbaugesellschaft in der Schlesierstraße mit einer Pelletheizung ausgestattet sein. Das sei nicht schlecht, gibt Seibt zu, eine Holzhackschnitzelheizung wäre aber energetisch noch günstiger gewesen, zudem hätte man den nachwachsenden Heizstoff direkt aus der Region beziehen können. Doch Bedenken wurden angemeldet, eine Hackschnitzelheizung sei "zu laut, zu kompliziert".

Das grundlegende Problem sieht der Grüne daher nicht im Mangel an Information, sondern an der Gewichtung der Prioritäten. "Wir brauchen keine Informations-, sondern eine Bewusstseinsänderungsoffensive." Dabei könnten schon kleine Maßnahmen wie das Erstellen der eigenen Treibhausgasbilanz (CO2-Fußabdruck) dazu beitragen, Perspektiven zu ändern, auch bei den privaten Haushalten. Doch selbst, wer sich dazu entschließen kann, Initiative zu ergreifen und selbst zur Energiewende beizutragen, hat mit Hindernissen zu kämpfen.

So haben sich Verbraucher, die ihren Haushalt mit eigens produziertem Solarstrom versorgen wollen, unter Umständen mit komplizierten Steuerregelungen herumzuschlagen. Unterm Strich profitierten sie aber davon, so Seibt. Für die Installation von Solarpanels am Eigenheim spreche nicht nur die Nachhaltigkeit, sondern auch ökonomische Intelligenz. Es sei eine Investition, die sich lohne - im Gegensatz zum Luxuswagen, das sei "versenktes Geld", das nicht weiterwächst. Eine Alternative zum eigenen Solarpanel hat auch in Wolfratshausen schon Abnehmer gefunden: die dezentrale Verteilung von Überschussstrom in einer definierten Nutzergruppe. In der Energiegruppe "buzzn", gegründet von Justus Schütze, wird Solarstrom ganz im Sinne der Sharing Economy geteilt.

Ob die Energieziele, die sich die Planungsregion Oberland bis 2035 gesetzt hat, verwirklicht werden können, weiß auch Rudi Seibt nicht. Da müssten Städte und Privatleute gemeinsam aktiv werden. Bis dahin sprechen er und seine Kollegen aus dem Stadtrat noch mit jenen, die sich an den Stand vor dem Rathaus wagen, über die Themen, die sie umtreiben: Bienensterben, Weidehaltung und manchmal eben auch Energie.