12. Mai 2019, 21:54 Uhr Am besten zu Fuß Faulhaberstraße wird gesperrt

Von Montag an müssen die Waldramer bis Ende Juli mit Behinderungen rechnen

Nun wird es ernst für die Waldramer und alle Autofahrer, die in den Wolfratshauser Ortsteil wollen. Denn die Faulhaberstraße, die Hauptverkehrsader Waldrams, ist von Montag, 13. Mai, an komplett gesperrt. Die Vollsperre wegen Straßensanierungsarbeiten zieht sich von der Einmündung Bettingerstraße bis zur Sudetenstraße und soll nach Angaben der Stadt bis Ende Juli andauern. Die Faulhaberstraße kann im gesperrten Abschnitt während des gesamten Zeitraumes nicht befahren werden. Anwohner können ihre Häuser nur zu Fuß erreichen. Die Sudetenstraße hingegen wird laut Mitteilung der Stadtverwaltung im gesamten Sanierungszeitraum befahrbar bleiben.

Die Straßensanierung erfolgt in zwei Abschnitten: Der erste verläuft von Bettingerstraße bis Föhrenwaldstraße und dauert bis Ende Juli. Der zweite Abschnitt zwischen Föhrenwald- und Sudetenstraße ist in den Pfingstferien von 11. bis 21. Juni vorgesehen. Während beider Bauabschnitte erfolgt die nördliche Umleitung über die Sudetenstraße/Weldenstraße bis zur nächsten Beschilderung an der Einmündung zur Bettingerstraße. Die südliche Umleitung erfolgt im Bauabschnitt 1 über die Föhrenwaldstraße, Stegerwaldstraße, Kardinal-Wendel-Straße, Matthias-Kern-Straße, Wolframstraße, Dekan-Weiß-Straße und Steinstraße. Für den gesperrten zweiten Bauabschnitt im Bereich Föhrenwaldstraße bis Sudetenstraße soll die Umleitung während der Pfingstferien gesondert bekanntgegeben werden.

Um den Begegnungsverkehr zu ermöglichen, werden entlang der Umleitungen Halteverbote aufgestellt. Von der Einmündung Faulhaberstraße/Sudetenstraße bis zur Einmündung Sudetenstraße/Schlesierstraße sowie von Faulhaberstraße/Föhrenwaldstraße bis zur Einmündung Föhrenwaldstraße/Baaderstraße wird ein dauerhaftes Halteverbot für den Sanierungszeitraum angeordnet. Auf der übrigen Umleitungsstrecke wird das Halteverbot zunächst auf die Kernzeiten Montag bis Freitag von 7 bis 8.30 Uhr und von 16 bis 18 Uhr beschränkt.