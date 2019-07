7. Juli 2019, 21:24 Uhr Am Amortplatz Tölzer Polizei verhindert Racheakt

Gleich drei Streifenbesatzungen der Polizei waren am Sonntag gegen 1 Uhr in Bad Tölz nötig, um einen heftigen Streit zu beenden und um zu verhindern, dass Schlimmeres passierte. Am Amortplatz war es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Besuchern einer Nachtbar gekommen, darunter einem 26 Jahre alten Tölzer und einem 19-Jährigen aus Eritrea. Der Polizei zufolge provozierte der 19-Jährige die Gäste und pöbelte sie an, wovon er auch nicht abließ, als die Polizei eintraf. Nur widerwillig fügte er sich dem Platzverweis, den die Beamten gegen ihn aussprachen. Wenig später traf der 26-jährige Tölzer nochmals auf den Jüngeren und verpasste ihm einen Faustschlag ins Gesicht. Der 19-Jährige ging daraufhin in die Wohnung eines Freundes, holte ein langes Küchenmesser und machte sich auf den Weg zurück zum Amortplatz - mit der Ansage, jetzt Rache zu üben. Die Polizei nahm ihn fest, ehe er dort ankam. Der junge Mann hatte mehr als 1,8 Promille Alkohol im Blut.