18. August 2019, 21:38 Uhr Am 8. September Wolfratshauser Rathaus als Denkmal geöffnet

Der "Tag des offenen Denkmals" findet in diesem Jahr am Sonntag, 8. September, statt. Zum ersten Mal öffnet zu diesem Anlass auch das Wolfratshauser Rathaus seine Türen. Zudem können das Stadtarchiv, die Happ'sche Apotheke und das Heimatmuseum erkundet werden. Von 13 bis 18 Uhr steht das Wolfratshauser Rathaus allen Interessierten offen. Um 13 Uhr startet dort zudem eine Führung. Die Besucher können dabei die denkmalgeschützten Bereiche des Gebäudes am Obermarkt entdecken. Von 15 Uhr an gibt es im Sitzungssaal einen Empfang für "junge Neubürger", also Neugeborene und ihre Eltern, von 17 Uhr an dann für "erwachsene Neubürger".

Auch im Heimatmuseum und im Stadtarchiv gibt es an diesem Tag Führungen (14 Uhr, respektive 16 Uhr). Wie die Stadt mitteilt, beginnt jeweils um 10, 11 und 12 Uhr eine Tour durch die Happ'sche Apotheke. Der Historische Verein führt Interessierte auf eine spannende Reise durch die antik ausgestatteten Räumlichkeiten des Gebäudes mit der imposanten Wandmalerei im Untermarkt. Aufgrund begrenzter Plätze bittet der Verein allerdings um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@histvereinwor.de oder telefonisch unter 08171/345905.