12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Alzheimer-Gesellschaft Aufklärung über Demenz

Grundlegende Informationen über Demenz gibt die Alzheimer-Gesellschaft Isar-Loisachtal zusammen mit dem Landratsamt an diesem Samstag, 13. Oktober, 14 bis 16 Uhr, in der Senioren-Tagespflege in der Adalbert-Stifter-Straße 2 in Geretsried. Eingeladen sind dazu pflegende Angehörige, ehrenamtliche Kräfte und alle Interessierten. Über die Krankheitsbilder der Demenz und über wertschätzenden Umgang referieren

die Gesundheits- und Krankenpflegerin Michaela Schmiegel und die Geschäftsführerin der Tagesbetreuung "L(i)ebenswert", Simona Dorn. Weitere Auskünfte und Anmeldung unter Telefon 08171/43 25 99, E-Mail: dieter.kaeufer@gmx.de oder auch strauhal@demenz-fortbildung.com