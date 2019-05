27. Mai 2019, 21:52 Uhr Alternative zum Auto Service-Stellen für Velos

Bad Tölz will mit dem Angebot fahrradfreundlicher werden

Von Klaus Schieder, Bad Tölz

In Bad Tölz gibt es künftig zwei Service-Stationen für Radfahrer, wo sie Reifen aufpumpen und kleinere Reparaturen vornehmen können. Die eine ist vor der Tourist-Information (TI) am Max-Hoefler-Platz geplant, die andere am Isarradweg nahe der Isarbrücke. Sie sehen aus wie eine hohe Stele, bestehen aus Edelstahl und haben versenkbare Haltekabel. Die Kosten dafür belaufen sich auf insgesamt 6236 Euro und liegen damit etwa 2000 Euro über der preisgünstigeren Variante, die aus pulverbeschichtetem Stahl besteht. Die längere Haltbarkeit und die angenehmere Optik rechtfertigten die Mehrkosten, sagte Kurdirektorin Brita Hohenreiter im Kur-, Tourismus- und Wirtschaftsausschuss des Stadtrats. Das Gremium billigte die Anschaffung ohne Gegenstimme.

"Damit werden wir nicht gleich eine Fahrrad-Hochburg, es ist aber ein Stück hin zu einer fahrradfreundlichen Stadt", sagte CSU-Fraktionssprecher Ingo Mehner, der die Servicepunkte beantragt hatte. Die Stadtverwaltung hatte sogar noch eine dritte Station vor dem Radgeschäft am Vichy-Platz vorgesehen. Die Stadträte lehnten dies jedoch ab. Zum einen deshalb, weil sie zu nahe an der neuen Stele vor der TI läge, zum anderen auch, weil dies womöglich eine Benachteiligung anderer Fachgeschäfte in Tölz wäre. Jürgen Renner (SPD) schlug vor, erst einmal mit einer Station zu beginnen und zu sehen, wie sie angenommen wird. In der Zwischenzeit sollte man ein Gesamtkonzept erstellen, befand er. Damit drang er allerdings nicht durch.

Mehner wollte wissen, wie viele öffentliche Ladestationen für E-Bikes in Tölz aufgestellt seien, und ob es einen Übersichtsplan für alle Stationen - auch mit den privaten - gebe. Eine Liste mit ungefähr 30 Stromladestellen für Elektrofahrräder legt Kurdirektorin Hohenreiter vor. Die meisten von ihnen befinden sich in Gasthäusern, Cafés oder Bäckereien, außerdem in städtischen Einrichtungen wie der Stadtbibliothek, der Kurbücherei, der TI oder auch an den Stadtwerken. Peter Priller (Grüne) regte an, die neuen Service-Stellen auch mit Ladestationen für E-Bikes zu versehen. Schließlich seien mehr als 3000 Euro ein "ordentliches Geld" und ein wenig teuer nur fürs Luftpumpen, meinte er. Dem hielt Hohenreiter entgegen, dass die Radler ihr E-Bike beim Aufladen gerne im Blick haben, wie dies zum Beispiel in einem Biergarten möglich sei.

Die beiden Service-Stationen sollen Mehner zufolge künftig "wahrnehmbar vermarktet" werden. Für Michael Lindmair (FWG) wären "vernünftige Radlwege in Tölz" das beste Marketing. Das bedeute eigene Radrouten, und nicht solche, die auf einer Straße entlang führen.