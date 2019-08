Die Sektion Wolfratshausen des Deutschen Alpenvereins (DAV) kündigt eine Änderung im Tourenprogramm an. Das Angebot, an diesem Wochenende, 24. und 25. August, zum Hinteren Tajakopf zu wandern und auf einer Hütte zu übernachten, entfällt. Stattdessen findet am Samstag, 24. August, eine Tour zum Tajatörl statt. Von der Ehrwalder Almbahn-Bergstation gehen die Teilnehmer zunächst einen Fahrweg, dann den teilweise steilen Ganghofersteig vorbei am Brendlsee und vor hochalpiner, meist einsamer Kulisse bis hoch zum Tajatörl. Eine Pause ist eingeplant am Drachensee an der Coburger Hütte. Nach der Stärkung geht es zum Seebensee und dann den Weg zurück zur Bergstation der Almbahn. Die Seilbahn bringt die Teilnehmer wieder zum Ausgangspunkt. Die Teilnahmegebühr beträgt 17,50 Euro für die Bergbahn. Start ist um 7 Uhr ab Wolfratshausen. Für Anmeldung und Rückfragen steht die Wanderleiterin Maria Müller unter Telefon 0174/910 22 41 zur Verfügung.