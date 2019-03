31. März 2019, 21:54 Uhr Alfred von Hofacker Infos zur Patientenverfügung

Über das Thema "Patientenverfügung und Vollmacht" spricht der Rechtsanwalt und langjährige Hospizbegleiter Alfred von Hofacker am Dienstag, 2. April, im Pfarrheim Reichersbeuern (Beginn 19.30 Uhr). Im Anschluss sind die Gäste zur Diskussion eingeladen. Jeder könne durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, wichtige Fragen nicht mehr selbst beantworten zu können, heißt es in der Einladung. "In der Patientenverfügung kann man vorab über das Ob und Wie medizinischer Maßnahmen entscheiden." Der Eintritt ist frei, um Spenden für den Hospizverein wird gebeten. Ein erster Vortrag im Januar war auf so große Resonanz gestoßen, dass der Pfarrverband Gaißach-Reichersbeuern nun weitere Vorträge zu diesem Thema anbieten möchte.