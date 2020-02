Elf Einsätze der Bergwacht am Brauneck

Das vergangene Wochenende hielt die ehrenamtlichen Retter der Bergwacht Lenggries in Atem: Zu gleich elf Einsätzen rückten sie aus. Unter den Verletzten waren auch mehrere Jugendliche, wie Pressesprecherin Lina Feile berichtet. Aufsehen erregt hat ihr zufolge der Unfall eines 68-jährigen Mannes, der am Sonntagvormittag am Stockhang eine Unterarm- und Schulterfraktur erlitt. Weil ein Hubschrauber landen musste, der kurz zuvor erst einen 13-Jährigen mit Verdacht auf Oberarm-Fraktur ins Krankenhaus gebracht hatte, musste der Pistenbereich für 30 Minuten abgesperrt werden. Eine Winde kam zum Einsatz, um den Patienten aus dem Gelände zu retten.