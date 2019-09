Am Sonntagabend hat es am Krankenhaus in Wolfratshausen einen Großeinsatz gegeben. Rettungskräfte aus Bad Tölz, Geretsried und Wolfratshausen eilten gegen 18.20 Uhr zum Einsatzort. Der Grund: Im Keller des Krankenhauses hatte ein Brandmelder angeschlagen. Die Feuerwehr könnte allerdings schnell Entwarnung geben. In einer Mikrowelle im Keller war vergessenes Essen angebrannt. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Entlüftung der verrauchten Räume. Verletzte oder ein größerer Sachschaden konnten laut Polizei nicht festgestellt werden. Das Mikrowellen-Essen war allerdings nicht mehr genießbar.