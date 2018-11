4. November 2018, 21:52 Uhr Aktivsenioren Kostenlose Beratung für Existenzgründer

Im Tölzer Landratsamt können sich Existenzgründer am Donnerstag, 8. November, beraten lassen. Die Mitglieder des Vereins Aktivsenioren Bayern stehen zu Fragen rund um die Betriebsgründung, den Existenzerhalt oder die Unternehmensnachfolge bereit. Sie geben Tipps und Hinweise, auch zu Themen wie Vertrieb und Marketing. Alle Interessierten können zur kostenlosen Einzelberatung in das Landratsamt kommen (Zimmer 1.061 im Erdgeschoss). Eine Anmeldung ist allerdings erforderlich, entweder unter Telefon 08041/505-288 oder per Mail unter wifoe@lra-toelz.de.