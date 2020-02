Auf Jugendliche, die aus der S-Bahn in Hohenschäftlarn steigen, wartet am Dienstag, 18. Februar, von 12.30 Uhr an, ein "Aktionsbus" zur politischen Bildung. Kommunalpolitiker sind eingeladen, bei Getränken und Snacks die Anliegen junger Menschen anzuhören. Die Begegnungen auf dem Marktplatz in Hohenschäftlarn sollen parteipolitisch neutral sein. Vielmehr will die Aktion "Stimme der Jugend" ein Sprachrohr für junge Menschen sein und sie über demokratische Abläufe informieren. Der Kreisjugendring München-Land will mit der Aktion Fragen aufgreifen und Möglichkeiten der politischen Teilhabe aufzeigen.

