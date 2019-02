5. Februar 2019, 22:15 Uhr Aiwanger in Heilbrunn Wenn es in der Herzkammer Bayerns flimmert

Beim Neujahrsempfang der Freien Wähler dekliniert Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger sein politisches Credo durch: die Stärkung des ländlichen Raums

Von Klaus Schieder, Bad Heilbrunn

Als sich der Neujahrsempfang der Freien Wähler seinem Ende zuneigt, ist Hubert Aiwanger in seinem Element. Auf der Bühne im Kursaal von Bad Heilbrunn stehen die Mädchen und Buben des Gebirgstrachtenerhaltungsvereins d'Buchbergler vor ihm im Halbkreis und lächeln ein wenig verlegen. "Guad habt's es g'macht", lobt der bayerische Wirtschaftsminister mit lauter Stimme den Auftritt der Nachwuchsgruppe, die zwei Mal das Kinderpreisplattln im Loisachgau gewonnen hat. Gleich danach dürfen die Fußballer des SV Bad Heilbrunn auf die Bühne, die zwei Mal in Folge aufgestiegen sind und nun in der Bezirksliga vorne rangieren. Jedem Spieler gibt Aiwanger einen Händedruck, sieht ihm in die Augen, gratuliert. Für den Minister passt dieses dörfliche Defilee zu seinem politischen Credo, das er am Montagabend immer wieder intoniert: Er will den ländlichen Raum, nicht die Großstädte in Bayern stärken.

"Die Politik muss alles tun, um das Land zukunftsfähig zu machen", sagt Aiwanger. Diesen Satz dekliniert er an einer Reihe von Themenfeldern durch. Die Landwirtschaft: Die Milchbauern sollen durch regionale Vermarktung eine Perspektive bekommen - "sie sollen mit regionalen Produkten höhere Preise erzielen und nicht mit internationalen Erzeugern konkurrieren müssen", so der Minister. Der Tourismus: Auch wenn der Fremdenverkehr für manche langsam zu viel werde, so ließen die Gäste doch Geld da, "und dazu sagt man nicht Nein". Das bayerische Dorf: Aiwanger will ein Förderprogramm auf den Weg bringen, um das Wirtshaussterben in Bayern zu stoppen. "Wir verlieren sonst die Seele des Dorfes." Außerdem müssten dafür die Arbeitszeiten flexibilisiert und an EU-Richtlinien angepasst werden. Die Infrastruktur: Der Wirtschaftsminister will Glasfaser fürs Internet "in jedem Haus", eine lückenlose Mobilfunkversorgung auch auf dem Land, finanzielle Mittel für Digitalisierung und künstliche Intelligenz.

Und schließlich die Energiewende: Aiwanger plädiert für heimische Energieträger wie Holz oder Sonnenenergie. "Ich will eine Energieversorgung, die das Geld in der Region lässt", sagt er. Ausdrücklich befürwortet er den Ausstieg aus Atom- und Kohlekraftwerken, beinahe noch ausdrücklicher spricht er sich - außer für Elektroautos - für Dieselfahrzeuge aus. "Es wird viel Hetze gegen diese Autos betrieben", sagt er. Das habe viel Schaden angerichtet.

Kapitel für Kapitel geht Aiwanger durch. Er will auf dem Land die ärztliche Versorgung verbessern und kleine Krankenhäuser erhalten, liegt in der Asylpolitik ganz auf CSU-Linie, verweist auf die kostenlose Kinderbetreuung vom 1. April an, für die der Freistaat eine Milliarde Euro aufbringe. Bayern, sagt er, sei damit "eigentlich das familienfreundlichste Bundesland". Eine klare Haltung hat der Wirtschaftsminister auch zum gerade laufenden ÖDP-Volksbegehren "Rettet die Bienen": Er lehnt es rundweg ab. Die Politik könne Bauern nicht zwingen, Öko-Landwirtschaft zu betreiben, meint er. Privatleuten schreibe man ja auch nicht vor, dass sie den Mähroboter nicht mehr einsetzen dürfen und "in einem Drittel ihres Gartens eine Brennnessel-Ecke lassen müssen".

Lange war Landrat Josef Niedermaier dagegen, dass sich die Freien Wähler um Sitze im Landtag bewerben. Aber dann hat er sich von Fraktionschef Florian Streibl überzeugen lassen. "Er hat uns aufgeweckt." Auch für den Landrat ist der ländliche Raum "die Herzkammer Bayerns". Im Landkreis gibt es für ihn jedoch ein paar Rhythmusstörungen, sprich: strukturelle Probleme. Als Beispiele nennt er vor allem den Nahverkehr mit fehlenden Bussen, einer Bayerischen Oberlandbahn, die nur im Stundentakt fahre, einer S 7-Verlängerung, auf die man nun schon seit Jahrzehnten warte. Diese Infrastruktur, sagt er, "ächzt aus dem letzten Loch". Nachdrücklich bittet er Aiwanger um Unterstützung.

Der Neujahrsempfang, zu dem der Ortsverband Bad Heilbrunn und der Kreisverband der Freien Wähler einladen, steht diesmal unter dem Motto "Ehrenamt". Im Publikum sitzen denn auch viele Vereinsvorsitzende und andere ehrenamtliche Kräfte. "Ich kann nur den Hut vor Ihnen ziehen", erweist der Kreisvorsitzende Konrad Specker seine Reverenz. 43 Vereine gibt es in dem kleinen Kurort. Bürgermeister Thomas Gründl (CSU) bedankt sich bei den freiwilligen Kräften, dass sie große Verantwortung übernähmen, "das ist ja nicht mehr so ganz in". Auch Gründl hat zum ländlichen Raum ein ganz persönliches Credo: "Wir sind in Bad Heilbrunn im Herzen des Landkreises."