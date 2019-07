26. Juli 2019, 22:23 Uhr Ägyptische Sänger in Wolfratshausen Musikalische Brückenbauer

32 Kinder und 14 Begleiter aus Kairo sind derzeit in der Loisachstadt Wolfratshausen zu Gast. Am Freitag wurden sie im Rathaus empfangen. Ein Jahr zuvor waren bereits 30 Musikschüler aus Wolfratshausen in Ägypten zu Besuch. Organisiert hat den Austausch Yoshihisa Kinoshita.

Der Kairoer Kinderchor "Pasch", der sich auf Initiative des früheren Außenministers Steinmeier gründete, gastiert in der Stadt. Bei einem Empfang eruieren Bayern und Ägypter Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Am Sonntag geben Gäste und Gastgeber ein Konzert

Von Arnold Zimprich, Wolfratshausen

James Massi, 34, ist Musiklehrer in Kairo und unterrichtet die zwischen zehn und 15 Jahre alten Kinder des Pasch-Chors. Pasch, das steht für die 2008 vom damaligen Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier ins Leben gerufene Partnerschulinitiative des Auswärtigen Amtes. Von seinem ersten Besuch in Bayern ist Massi begeistert, lässt sich am Freitag im Saal des Wolfratshauser Rathauses zusammen mit Stadtarchivar Simon Kalleder fotografieren. "Man macht sich ja im Vorhinein schon Vorstellungen", sagt Massi, "aber wie es dann tatsächlich ist, sieht man erst vor Ort." Er wundere sich, wie sauber in Wolfratshausen alles sei und wie offen und freundlich die Menschen seien. "Bei uns gibt es so viele Autos, und die Luft ist stark verschmutzt."

"Wolfratshausen hat eine 1000-jährige Geschichte", sagt Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) beim Empfang der Kinder, "aber an Ägypten kommen wir nicht ganz heran." Die 32 Kinder und 14 Begleiter aus Kairo müssen lachen. "Wie alt sind Sie und wie lange sind Sie schon Bürgermeister?", will ein Junge von Heilinglechner wissen. "Ich bin 52, sehe aber älter aus", antwortet der Rathauschef. Bald kommt die Rede auf das Musizieren, und Heilinglechner erläutert, dass er Zither spiele, als Bürgermeister aber schlichtweg keine Zeit mehr dafür habe. Dass die Zither aus dem arabischen Raum über Spanien nach Europa gelangt ist, sieht er als wertvollen Kulturimport. Ob es denn hierzulande überhaupt keine Probleme gebe, lautet eine weitere Frage. Da muss der Politiker lachen. "Es herrscht Wohnungsnot, und einkommensschwache Familien finden nur schwer eine Unterkunft", antwortet er. Angesichts der Herausforderungen, der die Millionenmetropole Kairo gegenüberstehe, sei dies aber wohl eher ein Wohlstandsproblem. "Trotzdem, wir haben durchaus auch unsere Herausforderungen."

Schließlich wird dem Bürgermeister ein Ständchen mit Gitarren- und Cajónbegleitung gespielt. "So etwas könnte ich mir jeden Morgen anhören", erklärt er gerührt. "Ich freue mich, dass das Goethe-Institut diesen Austausch ermöglicht hat. Je mehr Austausch stattfindet, desto besser für den Weltfrieden."

Hany Sobhy ist Deutschlehrer in Kairo, fungiert als Dolmetscher und ist zum fünften Mal in Deutschland. Er hat in Ägypten Deutsch studiert und freut sich, dass er diesmal in einer "schönen kleinen Stadt" zu Besuch sein und dem Empfang zusammen mit dem Wolfratshauser Kinderchorleiter Yoshihisa Kinoshita beiwohnen kann. Kinoshita hat den Austausch organisiert und in der Vergangenheit bereits mehrmals Musiklehrer-Fortbildungen in Kairo angeboten. 2018 war der 62-Jährige mit 30 Musikschülern aus Wolfratshausen in Ägypten unterwegs. "Mir bedeutet die Zusammenarbeit viel, das gemeinsame Musizieren ist aktives Brückenbauen." Auch Hendrik Lux, der als Projektleiter beim Goethe-Institut in Kairo tätig ist, zeigt sich vom interkulturellen Austausch mit der Loisachstadt begeistert. "Es ist ganz wunderbar, dass es mit dem Gegenbesuch in Wolfratshausen geklappt hat. Die Menschen haben oft so ein einseitiges Bild von Ägypten und dem arabischen Raum. Aber Kinder haben keine Vorurteile."

Am Sonntag, 28. Juli, gibt der Pasch-Chor Kairo zusammen mit dem Wolfratshauser Kinderchor in der St. Josef-Kirche in Waldram ein Konzert (Beginn 17.30 Uhr). Eintritt frei, Spenden erbeten