5. November 2018, 22:13 Uhr Adventskalender für gute Werke Benefizkonzert mit Stefan Noelle

Benefizkonzert im Gautinger "Bosco"

Die Süddeutsche Zeitung lädt zum Benefizkonzert: "Gerade noch" überschreibt der Liedermacher und Gitarrist Stefan Noelle das Programm, mit dem er an diesem Dienstagabend im Gautinger Kulturzentrum "Bosco" im Nachbar-Landkreis Starnberg auftritt.

Was Noelle bewegt: Man freut sich immer öfter, dass man etwas "gerade noch" geschafft hat. Aber wohin mit all der Beschleunigung, besonders in der Zeit vor Weihnachten? Und was antworten wir, wenn die Kinder fragen: "Papa, was glaubst du?" Mit seinen Liedern hält Noelle inne in einer atemlosen Zeit. Stilistisch ist der Musiker mit Pop, Folklore und jazzigen Elementen breit aufgestellt.

Für den Adventskalender der Süddeutschen Zeitung gibt er nun mit Band ein Benefizkonzert im Bosco. Das Haus kennt Noelle gut: Dort gastierte er bereits mehrmals mit seinem Duo "Unsere Lieblinge". Stefan Noelle ist 54 Jahre alt. Die Musik, die ihn geprägt hat, war die der Siebzigerjahre. Cat Stevens und Simon & Garfunkel nennt er ebenso als Vorbilder wie deutsche Schlagerinterpreten der ZDF-Hitparade und Liedermacher wie Reinhard Mey und Ulrich Roski. Beeinflusst haben ihn auch französische und italienische Sänger. Ein Song könne für ihn funky sein, mal poppig, mal mehr ein mediterraner Walzer. Variation sei ihm wichtig.

Noelles Lieder handeln oft vom Alltag "in einer atemlosen Zeit". Etwa das Herbstlied, zu dem ihm die Idee in der Morgendämmerung kam, auf dem Weg zu einem Job auf der Donnersberger Brücke in München. Es gibt Liebeslieder und Lieder voller Witz und Humor. "Mir ist Poesie ungeheuer wichtig", betont der Sänger und Musiker. Aber auch die politische Entwicklung lässt er nicht unkommentiert. Er werde gerade immer mehr ein politischer Liedermacher, erklärt er. Im Repertoire hat er den Song "Muss ich jetzt was sagen?", den er diesen Dienstag auch im Bosco spielen wird. Ebenso wie ein vielsagendes Lied über einen Badezimmerspiegel und dessen Zerstörung.

Aufgewachsen ist Noelle in Westfalen, mit zwölf kam er nach München und ging in Pasing in die Schule. Er lebt mit Frau und zwei Kindern in München.

SZ-Benefiz: Stefan Noelle und Band, Dienstag, 6. November, 19.30 Uhr, Bosco, Oberer Kirchenweg 1, Gauting. Eintritt zugunsten SZ-Adventskalender 20 Euro (ermäßigt zehn Euro)