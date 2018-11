4. November 2018, 21:52 Uhr Adventsaktion Die Ickinger fensterln wieder

Claudia Roederstein ist voller Vorfreude: "Auf gehts ins dritte Jahrzehnt!", appelliert sie an die Ickinger: Das "Adventsfensterln" steht wieder bevor. "Wir wollen auch im 21. Jahr diese unkonventionelle, entspannte Art des Kennenlernens, Treffens und Zusammenkommens in unserer Gemeinde pflegen", erklärt Roederstein. Sinn sei es, Nachbarn und Freunde, Kinder und Ältere, Neu-Ickinger und Alteingesessene seien jeweils zu einem kurzen Stelldichein ins Freie, also in den Garten, auf die Terrasse oder vor die Garage zu bitten. Glühwein, Punsch, Schmalzbrote oder Kekse am Feuer oder vor einer Kerze - ohne Anspruch auf perfekte Bewirtung - seien das Zusammenführende. Es gehe um Ratsch - was, wie Roederstein betont, keinesfalls gleichzusetzen sei mit Tratsch - und Austausch. "Mitmachen und vorbeischauen dürfen natürlich alle freundlichen, offenen und neugierigen Ickinger, junge und alte Familien, Vereine, Institutionen, Kirchen und so weiter."

Interessenten wenden sich an Claudia Roederstein, Telefon 08178/14 66 oder 01520/240 66 58, Mail croed@gmx.de