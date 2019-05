9. Mai 2019, 22:10 Uhr Abriss an der Sigmundstraße Penzberg sucht Standort für Parkhaus

Der Abriss hat bereits begonnen. Auf dem Grundstück an der Sigmundstraße 14 in Penzberg soll ein neues Mehrfamilienhaus mit Ladenflächen und Tiefgarage entstehen. Nach der Stellplatzsatzung der Stadt muss der Bauherr 24 Stellplätze nachweisen. Fünf Stellflächen sind oberirdisch, 19 sollen in der Tiefgarage untergebracht werden, davon zehn als Duplex-Stellplätze. Doch weil der Baugrund schwierig ist, kann die Doppelparker-Anlage nicht wie vorgesehen errichtet werden. Aus diesem Grund möchte der Bauherr fünf Stellplätze für etwa 90 000 Euro von der Stadt Penzberg ablösen. Der Bauausschuss des Stadtrats hat den Antrag jedoch abgelehnt. Der Parkdruck in der Sigmundstraße sei ohnehin schon sehr hoch, war sich das Gremium einig. Ordnungsamtschef Peter Holzmann betonte, dass dieser Innenstadtbereich von Dauerparkern belegt würde, wo er doch besser für Kunden zum Parken zur Verfügung stehen sollte. Er mahnte eine dauerhafte Lösung durch den Bau eines Parkhauses an. Diese Idee möchte auch Manfred Reitmeier (BfP) weiterverfolgt wissen. Er bat die Verwaltung darum, mögliche Standorte für ein Parkhaus ausfindig zu machen.