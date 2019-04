29. April 2019, 21:23 Uhr Abitur 2019 beginnt Reifeprüfung

Die diesjährigen Abitur-Prüflinge an den Gymnasien der Region stellen sich von diesem Dienstag an der wohl größten Herausforderung ihres bisherigen Schülerdaseins: dem Abitur. Los geht es mit der ersten schriftlichen Prüfung im Fach Deutsch. Es folgen Mathe am 3. Mai, ein drittes schriftliches Fach fünf Tage später und die Kolloquien, also die mündlichen Prüfungen, in den letzten beiden Maiwochen. Die mehr als 600 Gymnasiasten aus den Abschlussklassen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sowie aus Penzberg und Schäftlarn treten an, um ihren Lehrern, Eltern, Mitschülern - und sich selbst - unter Beweis zu stellen, dass sie reif genug sind. Reif genug für den Schritt aus dem Prüfungszimmer hinaus in die große, weite Welt. Und je nach Abiturschnitt in eine Welt voller Möglichkeiten. Eine Welt, in der man, losgelöst von Hausaufgabenzwang und Attestpflicht, das Lineal Lineal und den Zirkel einfach Zirkel sein lassen kann, ohne ein schlechtes Gewissen bekommen zu müssen. Eine Welt, in der die Stilmittel in einem Gedicht nicht aus dem Stegreif korrekt benannt, die Figuren in einem Buch nicht einschlägig interpretiert werden müssen, wenn einem gerade nicht danach ist. Dieser Gedanke kann Wunder wirken, vielleicht ein wenig beruhigen, falls denn die erste Gleichung nicht sofort aufgeht oder die Textinterpretation gerade mal nicht so läuft, wie sie eigentlich laufen könnte. All das geht schneller vorbei, als man denkt. Aber die nächste große Prüfung ist ja schon in Sicht: Das große, weite Leben an sich steht vor der Tür.