28. Juni 2019, 17:48 Uhr Abitur 2019 Servus Schule, hallo Leben

An den Gymnasien in der Region haben die Abiturienten ihre Zeugnisse bekommen. Nur ein paar Schüler müssen noch eine Extra-Runde drehen

Von Veronika Ellecosta und Linda Pawlak

Die Abiturienten im Landkreis können jetzt durchschnaufen: Der Abschluss ist nun offiziell geschafft. Am Wochenende finden zwischen Icking und Reichersbeuern überall an den Gymnasien im Landkreis die Abifeiern. Damit liegt die Schulzeit nun hinter den Absolventinnen und Absolventen. Es darf unbeschwert in den Sommer hinein getanzt und gefeiert werden. Aber wir ging das Abitur an den einzelnen Gymnasien heuer eigentlich aus? Ein Überblick:

Wolfratshausen

Digitale Bildung sei das meist diskutierte Schlüsselwort des Schuljahrs gewesen, sagt Schulleiter Ralf Wiechmann in seiner Rede am Gymnasium Sankt Matthias. "Medienkompetenz läuft auf die Maxime heraus: Wähle eine Internetquelle, die der Zeitgeist für seriös hält, und alles, was du dort liest, glaube blind. Denn eigene Sachkenntnis hat der Schüler ja nicht, von der sollte er ja gerade befreit werden." Damit kritisiert er vergangene Aussendungen der Kultusministerien Deutschlands, den Unterrichtsstoff zu kürzen, weil man Informationen ohnehin im Internet finden könne. Den 35 Abiturienten rät er zum Abschied, viel zu lernen, aber nicht um der Noten willen, sondern aus Interesse an der Sache. So entlässt er die Absolventen in die große Freiheit.

Reichersbeuern

Den zahlenmäßig kleinsten Abiturjahrgang im Landkreis hat Schulleiterin Carmen Mendez am Max-Rill-Gymnasium in Reichersbeuern verabschiedet: 13 Schüler sind es, die 2019 hier ihr Abitur bestanden haben.

Geretsried

Am Gymnasium Geretsried wird die Verabschiedung der Absolventen mit Musik begleitet. Das Symphonieorchester spielt auf und die Schulabgänger haben ein eigenes Musikstück vorbereitet. Insgesamt haben 125 Schüler des Jahrgangs ihr Abitur geschafft. Schulleiter Christoph Strödecke zeigt sich sehr zufrieden mit den diesjährigen Leistungen. Eine Abiturientin hat den Traum-Notenschnitt 1,0 erreicht. Und auch die Top-Gesamtnoten 1,1 und 1,2 waren dieses Jahr jeweils einmal vertreten.

Bad Tölz

Am Gabriel-von-Seidl-Gymnasium wurden heuer viele Preise an die 131 Abiturienten vergeben. Neben Büchergutscheinen für die besten Schüler der einzelnen Fächer wurden außerdem Rosen verteilt: "Und zwar an die Schülerinnen und Schüler, die sich besonders für die Gemeinschaft eingesetzt haben", so der Schulleiter Alexander Göbel. Die Zwölftklässler des Gymnasiums haben auch schulisch gute Leistungen erbracht, der Notendurchschnitt lag bei 2,33.

Penzberg

Auch in Penzberg ist die Schulleitung entzückt über den diesjährigen Abschluss: Nur drei von den 104 angetretenen Prüflingen haben das Abitur nicht geschafft, ebenfalls drei haben einen Notenschnitt von 1,0. Damit hat sich der Gesamtdurchschnitt von 2,25 seit vergangenem Jahr nicht geändert. Das heuer doch ach so schwere Mathe-Abi ist den Absolventen nicht in die Parade gefahren.

Icking

Zwei Mal feiern durften die Ickinger: Im Rainer-Maria-Rilke-Gymnasium liegen die Leistungen der Abiturienten etwas über dem bayerischen Durchschnitt. Im privaten Günter-Stöhr-Gymnasium in Irschenhausen können sich drei Schülerinnen und Schüler über den 1,0-Schnitt freuen. Der Abiturient Niklas Wolfrum kann noch ein bisschen mehr stolz auf sich sein: Er hat es beim Landeswettbewerb "Jugend debattiert" auf den dritten Platz geschafft.

Lenggries

Im kleineren Sankt-Ursula-Gymnasium in Lenggries gab es zu den Zeugnissen auch fünf Ehrungen für besondere Leistungen. 37 Abiturienten haben am Freitag ihren Schulabschluss gefeiert.

Schäftlarn

"Alabin - in jeder Flasche steckt ein Genie" haben die Gymnasiasten des Klosters Schäftlarn auf die Betonwand in der Kurve Richtung Hohenschäftlarn gesprayt. Natürlich in Anlehnung an Aladin und den Flaschengeist. Jedes Jahr darf der Abiturjahrgang die Graffitiwand nämlich selbst gestalten. In der Isartal-Gemeinde haben immerhin 59 von den 63 Schülern das Abitur geschafft. Der Notendurchschnitt lag bei 2,2.