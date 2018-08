19. August 2018, 22:23 Uhr Abgestürzt Wanderer verunglückt am Herzogstand tödlich

Eine Wanderung im Herzogstandgebiet am Walchensee endete am Freitagnachmittag für einen 76-Jährigen tödlich. Der Mann wich auf dem Fahrweg zwischen Bergstation der Seilbahn und dem Herzogstandhaus einem Versorgungsfahrzeug aus, indem er sich an den talseitigen Rand des Weges stellte. Dort verlor er das Gleichgewicht und stürzte den Abhang hinunter. Die verständigte Bergwacht habe den Verunglückten am Unfallort noch reanimieren können, geht aus dem Polizeibericht hervor. Doch nach dem Transport mit dem Hubschrauber ins Unfallklinikum Murnau sei er dort kurze Zeit später verstorben. Seine Ehefrau wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Zeugenangaben zufolge fuhr das Fahrzeug mit langsamer angepasster Geschwindigkeit.