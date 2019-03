7. März 2019, 21:56 Uhr Abendkurs Stressbewältigung durch Achtsamkeit

Das Kreisbildungswerk lädt in Zusammenarbeit mit dem Caritas-Zentrum Geretsried zum Abendkurs "Stressbewältigung durch Achtsamkeit" nach Professor Jon Kabat-Zinn ein. Der achtwöchige Kurs in Geretsried beginnt am Dienstag, 12. März, um 19 Uhr und wird von Elisabeth Huber geleitet. Bei dem Lehrgang, der in der Kindertagesstätte "Die Buntstifte" in der Adalbert-Stifter-Straße stattfindet, sollen Übungen zur Körperwahrnehmung und verschiedene Meditationsweisen dabei helfen, mehr innere Ruhe und Klarheit zu finden. Ein besonderer Wert wird auf die Umsetzung im Alltag gelegt. Anmeldungen unter Telefon 08041/6090, per E-Mail unter info@kbw-toelz.de oder online unter www.kbw-toelz.de