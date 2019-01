20. Januar 2019, 21:56 Uhr A-capella -Hits "Mixed Voices" treten in Penzberg auf

Die Mixed Voices geben am Sonntag, 27. Januar, ein Konzert in der evangelischen Kirche in Penzberg. Das junge Vokalensemble, das im September 1992 gegründet wurde, hat seinen Sitz in Geretsried. Von Anfang an war Roland Hammerschmied der Leiter. Damals sang er schon seit sechs Jahren im Isura-Madrigal-Chor, den er mit anderen gegründet hatte. Und eine Gruppe junger Leute aus dessen Reihen wollte sich mit poppigeren und jazzigeren Stücken beschäftigen. So entstanden die Mixed Voices. Ob Jazz, Pop, Gospels, moderne Klassiker oder auch Volkslied - sie haben keine musikalischen Grenzen. Seit Januar 1994 ist der Chor eingetragener Verein und Mitglied des Bayerischen Sängerbunds. Zurzeit sind 34 aktive Sängerinnen und Sänger im Alter von 20 bis 55 Jahren im Ensemble und singen zusammen, weil die Mischung aus anspruchsvollem Repertoire und Spaß in der Gemeinschaft stimmt. Das Konzert "A-capella-Hits" in Penzberg beginnt um 19 Uhr (Karl-Steinbauer-Weg 5). Der Eintritt ist frei.