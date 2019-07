15. Juli 2019, 21:59 Uhr 800 Euro Sachschaden Zwei Einbrüche in Bad Tölz

Gleich zwei Mal haben am Sonntag Einbrecher in Bad Tölz ihr Unwesen getrieben und insgesamt einen Schaden von etwa 800 Euro verursacht. Die Tölzer Polizeiinspektion bittet deshalb um sachdienliche Hinweise. Wie die Beamten mitteilen, wurde am Sonntag zwischen 11.15 Uhr und 12.50 Uhr in zwei Wohnungen in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Lenggrieser Straße eingebrochen. Geschädigt wurden dadurch zwei Anwohner im Alter von 79 und von 23 Jahren. Der oder die Täter sind offensichtlich durch eine offene Balkontüre einer Wohnung eingestiegen und haben von dort die versperrten Wohnungstüren aufgebrochen. Türrahmen und Türschlösser wurden beschädigt. Insgesamt wurden bei dem Einbruch etwa 600 Euro Bargeld entwendet. Wer in dem fraglichen Zeitraum Beobachtungen gemacht hat oder anderweitig Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizeiinspektion Bad Tölz unter der Telefonnummer 08041 / 76 10 60 melden.