Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau. Seit Sonntag ist die 79-jährige Annegret Hinkmann aus Bad Tölz, Ortsteil Ellbach, verschollen. Sie verließ laut den Beamten am Nachmittag ihr Zuhause in der Tölzer Straße in unbekannte Richtung und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Hinkmann wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,60 Meter groß, schlank, graues Haar und Brille. Als sie zuletzt gesehen wurde, war sie mit einer hellen Hose, Bluse und einem Sommerhut bekleidet. Derzeit findet eine groß angelegte Vermisstensuche mit Feuerwehr und Rettungshundestaffel statt. Wer Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 08041 / 76 10 60 oder mit einer beliebigen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.