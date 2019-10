Obwohl sie mit dem Fahrrad zum Tölzer Bahnhof gefahren war, musste eine Zwölfjährige zu Fuß wieder zurück. Denn das Fahrrad war in der Zwischenzeit gestohlen worden. Laut Polizeibericht hatte es das Mädchen am Freitag unversperrt am Tölzer Bahnhof abgestellt. Tags darauf war es weg. Es handelt sich um ein rotes Mountainbike der Marke Bergamont, Modell Platoon 4.0. Das Fahrrad ist mit einem Tacho ausgestattet, auffällig sind die roten Griffe und eine weiße Klingel. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise an die Polizei Bad Tölz.