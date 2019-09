Noch am Sonntagvormittag kündet ein Trümmerfeld an der Garmischer Autobahn von einem entsetzlichen Unfall in der Nacht zuvor. Ein junger Mann hat dort sein Leben verloren, nachdem sein Sportwagen mit hohem Tempo in die Leitplanke gekracht war. Sein 22-jähriger Beifahrer aus München wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Der Wagen wurde regelrecht zerrissen.

Bei dem Fahrer handelte es sich laut Polizei um einen 23-jährigen Mann aus dem Landkreis Starnberg. Viel deutet darauf hin, dass er in einem Cabrio mit 520 PS mit einem wahnwitzigen Tempo in Richtung Süden gerast war, als er bei Oberdill nach einem Überholmanöver die Kontrolle über den Wagen verlor. Zeugen schätzten die Geschwindigkeit auf mehr als 200 Stundenkilometer, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. In der Mitteilung der Feuerwehr ist von einem "Hochgeschwindigkeitsunfall" die Rede.

Nach Erkenntnissen der Polizei geriet der Sportwagen auf der Fahrt in Richtung Garmisch etwa zwei Kilometer vor dem Autobahnkreuz Starnberg ins Schleudern und schlitterte über alle drei Fahrspuren, ehe er an die rechte Leitplanke prallte. Die massiven Metallschienen der Planke wurden dabei verbogen; das zeigt, wie groß die Wucht des Aufpralls war. Das Auto wurde über die Leitplanke hinweg geschleudert, prallte gegen einen Baum im anschließenden Grünstreifen und wurde in mehrere Teile zerfetzt. Auf Fotos der Unfallstelle sind völlig deformierte Wrackteile zu sehen, die weit verstreut sind. Die Unfallstelle erstreckte sich über mehrere Hundert Meter, auf der Autobahn und der angrenzenden Olympiastraße. Der Fahrer war laut Polizei sofort tot, der Beifahrer wurde samt Sitz bei dem Aufprall hinausgeschleudert und schwer verletzt. Das Heck des Cabrios wurde abgerissen. Ein Stück entfernt lag ein Knäuel aus Blech und Kunststoff, das in Brand geraten war.

Nach Polizeiangaben waren Rettungswagen, Feuerwehr und ein Hubschrauber im Einsatz. Die A 95 Richtung Garmisch war bis circa 10.45 Uhr am Sonntag komplett gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Fürstenried abgeleitet. Die Olympiastraße wurde gegen 7.30 Uhr wieder freigegeben.