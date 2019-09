Der Sozialverband VdK verzeichnet derzeit einen Rekordzulauf. Deutschlandweit hat die Zahl der Mitglieder kürzlich die Marke von zwei Millionen übersprungen. In Bayern sind es jetzt mehr als 700 000 Mitglieder. Noch nie war der Verband im Freistaat so stark aufgestellt. Und auch an seinem Standort in Geretsried ist der momentane Boom zu spüren. Der dortige Ortsvorstand vermeldet aktuell 1365 zahlende Mitglieder.

Deutschlands größter Interessensvertreter für soziale Belange wächst also zusehens. Das liege vor allem daran, dass die Menschen sich mit ihren Problemen inzwischen eher an den VdK wendeten statt an die politischen Parteien und Gewerkschaften, sagte jüngst die VdK-Präsidentin Verena Bentele. "Während sich die Zahl der Mitglieder in Parteien in Deutschland seit der Wiedervereinigung halbiert hat, hat sich die Mitgliederzahl beim VdK verdoppelt", stellte sie fest.

Der Sozialverband VdK setzt sich auf politischer Ebene für eine gerechte Gesellschaft und für ein soziales Miteinander ein. Die großen Themen sind dabei Rente und Altersarmut, Pflege und Gesundheit, Inklusion und Arbeitsmarkt. "Wir sind die soziale Bewegung in Deutschland", erklärt Bentele. Aktuell setzt sich der Sozialverband mit seiner bundesweiten Kampagne #Rentefüralle zum Beispiel für gerechte und zukunftsfeste Renten ein.

Auf lokaler Ebene bietet der VdK viele Veranstaltungen an. Die zentrale Dienstleistung des Sozialverbands ist jedoch die sozialrechtliche Beratung und Unterstützung seiner Mitglieder. Cornelia Irmer, Vorsitzende des Ortsverbandes Geretsried, weiß, wie wichtig dies ist: "Die sozialrechtliche Beratung verbessert in vielen Fällen ganz konkret das Leben unserer Mitglieder." 2018 wurden in der Kreisgeschäftsstelle in Geretsried 5240 Rechtsberatungen durchgeführt. Mittlerweile sind deshalb dort auch drei statt wie früher zwei Sozialrechtsberater tätig.

Die Kreisgeschäftsstelle hat 2018 insgesamt 1004 Anträge eingereicht und bei Behörden 311 Widersprüche eingelegt. 98 Mal klagte die VdK-Kreisorganisation vor Gericht und ging dreimal in Berufung. Zudem hat die Kreisgeschäftsstelle in den vergangenen vier Jahren Nachzahlungen in Höhe von zwei Millionen Euro für ihre Mitglieder erstritten.