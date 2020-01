Auto brennt in Geretsried aus

Das alte Jahr ist für einen 61 Jahre alten Wolfratshauser unerfreulich zu Ende gegangen. Laut Polizei befuhr der Mann am Montag kurz vor 19.30 Uhr die Bundesstraße 11 bei Geretsried, als er bemerkte, dass sein Auto zu qualmen anfing. Er lenkte sein Fahrzeug in die Elbstraße, stellte es ab und stieg aus. Der Wagen geriet in Brand, worauf der 61-Jährige und ein Passant vergebens versuchten, das Feuer zu löschen. Dies gelang erst den Einsatzkräften der Geretsrieder Feuerwehr. Der Schaden beträgt rund 10 000 Euro.