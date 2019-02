28. Februar 2019, 21:56 Uhr 20,8 Millionen Euro Kreisumlage bleibt stabil

Die CSU scheitert mit ihrem Antrag, mit den Mehreinnahmen die Städte und Gemeinden zu entlasten. Bad Tölz-Wolfratshausen bekommt eine höhere Schlüsselzuweisung vom Freistaat

Von Alexandra Vecchiato, Bad Tölz-Wolfratshausen

Über eines klagen Städte und Gemeinden jedes Jahr aufs Neue: die Kreisumlage. Das ist jene Abgabe, die die Kommunen an die Landkreise leisten. 2019 kassiert Bad Tölz-Wolfratshausen etwa 69,6 Millionen Euro ein. Der Kreisumlagenhebesatz liegt bei 47,5 Prozentpunkten. Die CSU-Fraktion im Kreistag stellte zur Sitzung am Mittwoch den Antrag, die Kreisumlage in Summe um 1,2 Millionen Euro zu senken. Denn der Landkreis erhält mehr Schlüsselzuweisungen vom Freistaat Bayern. Statt 19,6 Millionen Euro fließen in diesem Jahr gut 20,8 Millionen Euro in die Kasse. Mehrheitlich wurde der CSU-Antrag abgelehnt, weshalb die Christsozialen den Haushalt 2019 nicht mittragen wollten.

Das Haushaltsvolumen des Landkreises beträgt dieses Jahr insgesamt 147,6 Millionen Euro. Kreiskämmerer Ralf Zimmermann ging bei der Aufstellung des Etats von einer Schlüsselzuweisung in Höhe von 19,6 Millionen Euro aus. Tatsächlich erhält Bad Tölz-Wolfratshausen knapp 1,3 Millionen Euro im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches mehr. Gerne hätte die CSU-Kreistagsfraktion gesehen, wenn mit den Mehreinnahmen Darlehen vorzeitig zurückgezahlt würden. Dies sei nach Auskunft des Kämmerer wegen der Laufzeiten der Kredite nicht möglich, sagte Fraktionssprecher Martin Bachhuber.

Eine weitere Überlegung der CSU-Fraktion sei gewesen, die Rücklagen zu schonen. Geplant ist eine Entnahme in Höhe von drei Millionen Euro. Aber davon sei man abgekommen, so Bachhuber, denn selbst mit den drei Millionen Euro weniger habe der Landkreis immer noch mindestens 4,6 Millionen Euro auf der hohen Kante. "Wobei wir davon ausgehen, dass durch einen positiven Jahresabschluss 2018 eine weitere Zuführung wahrscheinlich ist", heißt es im Antrag. Stattdessen wollte die CSU mit dem Geldsegen aus München die 21 Städte und Gemeinden im Landkreis finanziell entlasten. Bachhuber sprach von einem "fairen Ausgleich".

Seine Fraktion habe sich ebenfalls Gedanken gemacht, wie "man mit den Mehreinnahmen umzugehen hat", sagte Grünen-Sprecher Klaus Koch. Es sei legitim, die Kreisumlage in Summe um 1,2 Millionen Euro zu senken. Seiner Fraktion wäre es dennoch lieber, die Rücklagen zu schonen und nur 1,7 Millionen Euro zu entnehmen. "Die Mittel sollte man dem Kreis lassen", sagte Koch. Seine Fraktion könne dem CSU-Antrag nicht zustimmen.

Für den Vorschlag der Grünen sprach sich auch Hans Sappl, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler aus. Kritik dafür gab es aus den eigenen Reihen. Klaus Heilinglechner von den Freien Wählern ergriff als Bürgermeister der Stadt Wolfratshausen das Wort. Wolfratshausen müsse in diesem Jahr 33,6 Prozent mehr an Kreisumlage stemmen als 2018. "In Wolfratshausen sind in drei Jahren die Rücklagen aufgebraucht", argumentierte er. Jede finanzielle Entlastung täte seiner Stadt gut. Daher stimme der für den CSU-Antrag.

Daraufhin meldete sich Michael Grasl, ebenfalls Freie Wähler und Bürgermeistersprecher, zu Wort. Er könne seinen Kollegen Heilinglechner verstehen, aber das Geld, das der Landkreis über die Kreisumlage einnimmt, fließe wieder zurück in die Städte und Gemeinden, etwa in die Schulen. "Wir müssen ehrlich sein, die meisten Gemeinden können die Abgabe verkraften", sagte Grasl. Ein anderes Mal laufe es auch wieder anders, will heißen: dann werde die Kreisumlage wieder gesenkt.

Das sah Thomas Holz (CSU) anders. "Das glaube ich nicht", sagte der Zweite Landrat. Es sei nur fair, jetzt den Kommunen etwas zurückzugeben. Denn schließlich werde sich der Landkreis bei den Aufgaben in den kommenden Jahren bei der Kreisumlage als Haupteinnahmequelle bedienen müssen.

Landrat Josef Niedermaier (Freie Wähler) wertete die Diskussion als "tiefes Misstrauen", wie die finanziellen Mittel in seinem Amt verwendet würden. "Wir werden das Geld nicht zusätzlich ausgeben, sondern in den Investitionsplan einfließen lassen", sagte er.

Der CSU-Antrag wurde mit 25 zu 32 Stimmen abgelehnt. Danach folgte die Abstimmung über den Etat 2019. 33 Kreisräte stimmten dafür, 18 dagegen.