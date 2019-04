28. April 2019, 22:30 Uhr 68-Jährige muss ins Krankenhaus Hund verletzt Tölzerin schwer

Ein Hund hat am Freitag in Reichersbeuern eine 68-Jährige gebissen und dabei am Unterarm schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war die Tölzerin nachmittags gegen 16.45 Uhr in einer Kleingartenanlage in Reichersbeuern unterwegs, wo sie einer 66-jährigen Tölzerin begegnete, die mit ihrem Hund unterwegs war. Obwohl sie ihren Jagdhund, einen ungarischen Vizsla, an der Leine führte und bei der Begegnung zudem am Halsband festhielt, riss sich das Tier laut Bericht los und biss der 68-Jährigen in den rechten Unterarm. Die Tölzerin musste nach der Attacke operiert werden und mehrere Tage lang im Krankenhaus stationär behandelt werden. Gegen die 66-jährige Hundehalterin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.