In der Nacht auf Samstag ist es in Wolfratshausen ein 17-Jähriger mit einem Auto von der Straße abgekommen und frontal gegen ein Hauseck geprallt. Nach seiner Rettung aus dem Autowrack wurde der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag. Sein 19-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt.