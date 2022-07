Von Gregor Miklik

Das Gespräch beginnt, in drei Stunden ist eine Taufe angesetzt - und schon nach fünf Minuten ist klar: Das könnte knapp werden. Ein systematisches Gespräch mit Maria Feldigl ist kaum möglich; nicht, weil sie den Faden verlöre, sondern weil sie zu jeder Frage gleich drei Geschichten im Kopf hat - mindestens. Erlebt hat sie schließlich genug mit 93 Jahren - und 75 davon als Organistin in Wolfratshausen.

Trotz ihres Alters ist Feldigl hellwach, dabei demütig, bescheiden und höchst unterhaltsam. Vor Ängsten oder Zweifeln bewahrt sie ihr Gottesglaube. Bis heute lebt sie autonom und zufrieden im eigenen Haus - auf die Stichworte "Emanzipation" und "Selbstverwirklichung" antwortet sie nur mit großen, fragenden Augen. Trotzdem ist Feldigl eine Frau, die beharrlich, aber auch scheinbar mühelos ihren eigenen Weg verfolgt hat.

Geboren wurde Feldigl am 11. Mai 1929 in Wolfratshausen in jenem Haus, in dem sie bis heute lebt, "und hier möcht' ich auch sterben. Ja, geht ja gar ned anders, sonst müsst' ich ja auswandern." Ihre Kindheit hat sie als unbeschwert erlebt, Wolfratshausen sei ein schöner Ort gewesen, die Kinder hätten auf der Straße gespielt "und die Autos gezählt, die vorbeikamen - viele waren's ned." Und im Winter hätten sie immer drauf gewartet, dass am Hügel vor der Weidacher Mühle wieder eines davon hängenbleibt.

Auch an die Kontrollen des Floßmeisters am alten Kastenmühlenwehr erinnert sie sich gerne. Da konnte sie vom Garten ihres Hauses aus zusehen und die Oma musste aufpassen, dass das Kind nicht über den Gartenzaun ins Wasser fiel - "Schwimmen hab ich bis heute ned g'lernt." Aufhänger für eine Stoiber-Anekdote: Früher fuhr das Floß mit den Honoratioren bei der jährlichen Nepomukprozession an Feldigls Haus vorbei und dann die Floßrutsche am Wehr hinunter - erst unterhalb stiegen alle wieder aus. Die "alten Hasen" auf dem Floß hielten beim Abkippen in die Rutsche Abstand, der ehemalige Ministerpräsident blieb dagegen an der Vorderkante stehen und wurde beim Eintauchen patschnass - "aber er hat's dann ja ned weit nach Hause gehabt", amüsiert sich Feldigl.

Eingeschult wurde die kleine Maria 1935, nach acht Jahren Volksschule ("die war im Kloster hinter St. Andreas, wo heute das Gemeindehaus steht") fuhr sie dann von Herbst 1943 an täglich mit der Isartalbahn nach München und ging von dort zu Fuß zur Mittelschule. Bei Fliegeralarm rannte sie zurück zum Isartalbahnhof, um idealerweise noch nach Hause zu kommen. Der Schulbesuch fand wegen dieser Angriffe immer seltener statt, bis die Mittelschule im Februar 1945 geschlossen wurde. Wenn die Bomber über Wolfratshausen flogen, versteckten sich die Kinder unter den Johannisbeersträuchern - es gab weder Keller noch Bunker, die Stadt war allerdings auch kein Angriffsziel. Zur Fortsetzung der Mittelschule besuchte Feldigl dann ab Herbst 1945 in Altötting ein Internat, in dem ihre Tante Schulschwester war. Im Sommer 1947 kehrte sie ins Elternhaus zurück und die Orgel wurde zum zentralen Lebensinhalt.

Detailansicht öffnen Maria Feldigl übt und spielt an sieben Tagen in der Woche - und das in den beiden Stadtkirchen Wolfratshausens. (Foto: Gregor Miklik/OH)

Der Vater Johann Feldigl, Kirchenmusiker der katholischen Gemeinde St. Andreas in Wolfratshausen, unterrichtete beide Söhne und die Tochter. Maria begann mit sechs Jahren am Klavier und mit zehn Jahren an der Orgel. Der ältere Bruder wurde Handwerker, der jüngere studierte Kirchenmusik in München, bevor er eingezogen wurde. Mit gerade mal 24 Jahren übernahm er das Amt des Vaters, nachdem dieser im Februar 1945 überraschend gestorben war. "Ich hab' schon früh den Bruder vertreten, weil der bei den vielen Andachten oft keine Lust zum Orgeln hatte - ich hatte immer Lust", sagt Feldigl. Nach der Schule habe sie sich um die Mutter und den Haushalt gekümmert und mit Klavierunterricht und Orgeldiensten in St. Andreas zum Lebensunterhalt beigetragen. Eine Berufsausbildung für Frauen war noch nicht üblich. Erst als die Sparkasse 1954 jemanden für die Buchhaltung suchte, erhielt sie diese Anstellung. Sie blieb bis zum Renteneintritt 1989 insgesamt 35 Jahre als "Ungelernte" dort. Dankbar sei sie bis heute der Kollegin Astrid Kremser, die den Chefs offenbar immer wieder bestätigte, dass die Maria auch ohne Computer gut zurechtkomme - "so musste ich des Computerzeug nimmer lernen." Und sie habe ja weiterhin regelmäßig georgelt, "das hat mir ja immer Freude gemacht."

Da Feldigls Vater bereits Orgelkonzerte in der evangelischen Kirche St. Michael gespielt hatte, war der Name dort bekannt; als sich 1964 eine Vakanz ergab, fragte der damalige Pfarrer bei ihr an - seitdem teilte Feldigl sich die evangelischen Gottesdienste mit Klaus Pieferling und übernahm sie 1989 alleine. 1989 war auch das Jahr, in dem Feldigl in Rente ging - damit hatte sie jede Menge Zeit für ihre Berufung.

2010 - im Alter von 81 Jahren - wurde diese Berufung kurz infrage gestellt, als Feldigl abends nach einem Oktoberfestbesuch ("ja, ja, das Bier war süffig") in der Wohnung stürzte. Trotz schmerzenden Arms ging sie erst mal ins Bett, am nächsten Morgen folgte dann aber die Diagnose "Oberarmbruch". Die Prognose, dass das mit dem Orgeln wohl nichts mehr werden würde, widerlegte sie rasch. Nach sechs Wochen erschien sie wieder zum Dienst. Die implantierte Metallschiene störe sie nicht, Metalldetektoren am Flughafen sind kein Problem, "weil ich flieg' ja ned. Aber wenn ich jetzt beim Gewitter nausgeh', könnt's natürlich sein, dass der Blitz einschlägt", sagt Feldigl trocken.

Wichtig war ihr neben der Musik immer das Interesse an und der Austausch mit ihrer Umgebung. Als aktives Mitglied der katholischen Gemeinde und Organistin in der evangelischen hatte sie immer viele Kontakte - und zwar zu allen. Außerdem sei sie in der Stadt meist zu Fuß unterwegs gewesen und mit den Leuten ins Gespräch gekommen - sehr viel mehr brauchte Maria Feldigl offenbar nicht, um mit ihrem Leben zufrieden zu sein. "Meine Mutter und ich hatten ja den Garten und wir waren nie alleine". Das Erdgeschoss war vermietet und ab und zu kam der Bruder zu Besuch.

Heute überlasse sie diesen Garten zur Nutzung den Nachbarn, sie bleibe lieber auf dem Balkon unter dem Dach, von dort sehe sie mehr und brauche keinen Sonnenschirm. Viel Zeit für Muße habe sie eh nicht, denn der Alltag sei sieben Tage pro Woche gut ausgefüllt: Von 7.30 Uhr an gehe sie in die Kirche zum Üben, danach zum Einkaufen, dann nach Hause zum Zeitung lesen; Kochen, Haushalt und Wäsche stünden ja auch noch an. Und der Orgeldienst sei immer intensiver geworden: Sie spiele ja nicht nur in Sankt Michael, sondern zur Urlaubsvertretung auch in Waldram, Schulgottesdienste in Münsing, "und dann die ganzen Taufen, Trauungen und Beerdigungen." Bei diesen "Kasualien" würde ihr schon mal Geld angeboten, das lasse sie dann für die Orgel spenden, ihre Rente sowie das Honorar für das Orgelspiel seien völlig ausreichend. "Ich brauch' ja nix. Verreist bin ich zuletzt in den 1980er-Jahren, glaub' ich - das wär' mir heute zu anstrengend." Das Orgeln dagegen wird offenbar nie zu viel, dafür steht sie der evangelischen Gemeinde im Ernstfall an 365 Tagen pro Jahr zur Verfügung - und hilft bei Bedarf auch immer mal wieder in ihrer katholischen Heimatgemeinde St. Andreas aus, deren Gottesdienst sie mittwochs regelmäßig besucht.

Größere Zukunftspläne habe sie "eigentlich keine mehr". Als der evangelische Pfarrer Florian Gruber sie zur Corona-Impfung schicken wollte, hätte sie sich gefragt, "ob's des jetzt noch braucht?" Als Gruber feststellte, dass die Gemeinde sie definitiv noch brauche, sei sie halt gegangen, denn "zumindest um Langzeitfolgen brauch' ich mir keine Sorgen mehr zu machen." Ihr 60. Dienstjubiläum in der evangelischen Kirche im Jahr 2024 würde sie aber, sagt sie mit einem Augenzwinkern, schon ganz gerne erreichen.