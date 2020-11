Von Michael Stallknecht

Eigentlich hätte am vergangenen Wochenende in Bayreuth endlich "Zeit für Neue Musik" sein sollen, nachdem die Reihe bereits im März ausgefallen war. Besonders ärgerlich ist das für den Komponisten Wolfram Graf, der sie lange gemeinsam mit dem Gründer Helmut Bieler geleitet hat und seit dessen Tod im Januar 2019 fortführt.

Doch immerhin kann man nun stattdessen Livemitschnitte mit seiner Musik nachhören, die die Bayreuther Produktionsfirma Audiotransit auf CD zusammengestellt hat. Schließlich hat Graf, der neben Orgel und Klavier auch Musik- und Religionswissenschaften studiert hat, ein enorm breites Oeuvre aller Gattungen vorzuweisen, das mittlerweile mehr als dreihundert Opuszahlen umfasst. Im Zentrum seiner jüngsten CD "Vision" steht das titelgebende Konzert für Violine, Schlagwerk und Streichorchester. Die Solovioline bewegt sich da zunächst lange im ruhigen, fast sphärischen Dialog mit dem Vibrafon, bis die Streicher des Sindelfinger Kammerorchesters sie mit dunklen Akzenten zu attackieren beginnen, was den Geiger Florian Meierott auf hochvirtuose Fluchtwege bringt. Doch immer wieder vermag sie sich Freiräume für weitgespannte Sololinien zurückzuerobern. Dass sie den melodischen Spielraum dabei beharrlich von der kleinen Sekunde zur nicht viel größeren kleinen Terz ausweitet, verdeutlicht eine Stärke von Grafs Musik, die man bereits auf früheren CDs hören konnte: Der Einsatz der Mittel bleibt konzentriert, das klar disponierte Material wird, auch harmonisch, schlüssig ausgearbeitet.

Damit kann Wolfram Graf, der an der Bayreuther Hochschule für evangelische Kirchenmusik Komposition lehrt, sogar auf dem beschränkten Raum eines einzigen Instruments tragende Bögen entwickeln, wie sie auf der CD in zwei Stücken für Violine beziehungsweise Cello solo zu hören sind. "Ich-Blick 1" ist eigentlich nur der erste Satz von Grafs dritter Symphonie, in dem das Cello allein sämtliche Themen des Werks ausbreitet. Entsprechend treibt Graf es in technischer Anforderungen aller Art, die Tobias van der Pals faszinierend elegant bewältigt. Dennoch bleibt die Wirkung des 15-minütigen (!) Solos beeindruckend geschlossen. Grafs Musik zwingt den Hörer zur Konzentration, indem sie ihren Ausgang oft von einem ruhigen Grundgestus nimmt und dabei bisweilen an den Klagegestus in den langen Linien bei Dmitri Schostakowitsch erinnert. Ideal also für einen Winter, in dem man ohnehin auf sich selbst zurückgeworfen ist.

Wolfram Graf: Vision, Florian Meierott (Geige), Tobias van der Pals (Cello), Sindelfinger Kammerorchester