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Erzählband von Wolfgang Sréter„Gott hat geschlafen, als ich auf die Welt kam“

Lesezeit: 2 Min.

Der Autor als Kind auf dem Sportwagen eines Onkels.
Der Autor als Kind auf dem Sportwagen eines Onkels.
Foto: privat

Der Autor Wolfgang Sréter stammt aus einer deutsch-ungarischen Familie. In seinem neuen Erzählband „Fremde und andere Verwandte“ setzt er ihr ein Denkmal in zwölf Geschichten.

Von Sabine Reithmaier

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Wolfgang Sréter ist ein Meister der leisen Töne. Seinen Erzählungen haftet nichts Schweres an, obwohl die meisten von Menschen handeln, denen das Schicksal, meist in Gestalt anderer Menschen, übel mitspielt. Elf der zwölf Geschichten in seinem neuen Buch „Fremde und andere Verwandte“ fußen auf wahren Begebenheiten, die Sréter mit feiner Ironie, exakter Recherche und tiefer Empathie in literarische Fiktion verwandelt.

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