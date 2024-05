Von Sonja Niesmann

Einmal hat er beobachtet, wie Ottmar Hitzfelds Essen kalt geworden ist. Der erfolgreiche Fußballtrainer wurde in einem Lokal von Fans belagert, um Autogramme gebeten. „Das geht doch gar nicht!“, Wolfgang Maier schüttelt den Kopf, „so plump, so aufdringlich zu sein.“ Er sagt das leise, aber sehr indigniert. Und man fragt sich: Wie bitte hat dieser zurückhaltende, ja, sanftmütige Mensch es auf rund 150 000 Autogrammfotos, viele von Weltstars, gebracht? Und zwar nicht die üblichen Postkarten mit Bild und Unterschrift. Sondern Fotos, die er selbst geschossen hat, von sich Seite an Seite mit den Promis. Mit Dustin Hoffman, Arnold Schwarzenegger, Rainer Werner Fassbinder, Miloš Forman, Omar Sharif, Götz George, Bruno Ganz – um nur mal einige wenige aufzuzählen.