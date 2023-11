Auch in seinem achten Soloprogramm "Bavaria first" setzt Wolfgang Krebs auf das Prinzip Komik durch Überwältigung.

Von Thomas Becker

Er hat tatsächlich etwas mit Chuck Norris gemein, dieser Wolfgang Krebs. Hieß es bei den "Chuck Norris Facts" früher "Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle.", so lautet die Antwort auf die Frage "Wie viele Gags schafft Wolfgang Krebs pro Minute?" ebenfalls: alle. Auch im achten Soloprogramm setzt der Mittfünfziger auf das Prinzip Komik durch Überwältigung. Lässt dem Publikum keine Sekunde Zeit, reiht eine Pointe an die andere, oft mehrere pro Halbsatz, was im ausverkauften Schlachthof bei allen außer ihm zu Schnappatmung führt. Aber da ist Krebs schon beim nächsten Gag. Was haben wir gelacht!