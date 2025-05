Interview von Martina Scherf

Ende Mai ist endgültig Schluss. Bis zum 100. Geburtstag des Deutschen Museums wurde Wolfgang Heckls Vertrag noch verlängert. Doch jetzt heißt es für den 66 Jahre alten Generaldirektor Abschied nehmen. Am Vormittag dieses Interviews steht er in seinem leeren Büro. Die Wände, die bis unter die Decke mit seinen eigenen Gemälden bedeckt waren, sind kahl, die Regale ausgeräumt. Unzählige Apparate in Kisten verpackt. Jukeboxen, Grammofone, Radios hatte er gesammelt und repariert. Zwei Handwerker versuchen gerade, den Indiana-Jones-Flipper aus den 1990er-Jahren, den letzten seiner Sammlung, auseinanderzunehmen. Es funktioniert nicht. Moment, sagt Heckl da, ich frag’ mal die KI. Geht nicht, gibt’s nicht. Nach dieser Devise hat er immer gehandelt.