Von Sabine Reithmaier, Nürnberg

Den ersten Impuls lieferte ein Verwandter. Fast zehn Jahre ist es her, dass sich Wolfgang Brauneis, seit 1. Mai Direktor des Nürnberger Kunstvereins - Albrecht Dürer Gesellschaft, mit dem Bruder seines Großvaters beschäftigt hat. Lothar Sperl war im Nationalsozialismus ein ziemlich erfolgreicher Maler, mehrmals in der "Großen Deutschen Kunstausstellung" in München vertreten. Sein bekanntestes Gemälde "Rodung" schuf er im Jahr 1942, ein beliebtes Bild mit drei kräftigen Männern, das zig-mal auf Postkarten reproduziert wurde.

Entsprechend verblüfft war Brauneis daher, als er die drei Burschen in einer Szenerie des Wiederaufbaus auf einem Wandgemälde am Rathaus von Traunreut wieder entdeckte. Sein Großonkel hatte das Sgraffito 1957 gefertigt. "Ich dachte, das gibt es doch nicht, dass der sein eigenes Werk sampelt", erinnert er sich bei einem Treffen im Café des Nürnberger Literaturhauses. Damals stellte er sich zum ersten Mal die Frage, die zum Kern seiner künftigen Forschung wurde: "Wieso hat da niemand reagiert, warum konnte Sperl einfach so weitermachen?" Schließlich lebten noch genügend Menschen, die das berühmte Motiv kannten - entweder aus der Kunstausstellung oder von der Ansichtskarte. Brauneis fand keine Antwort und beschloss, nach ähnlichen Fällen zu suchen.

Viele Künstler der NS-Zeit setzten ihre Karrieren nach dem Krieg unbeschadet fort

Was er alles entdeckt hat, dokumentierte im Vorjahr die Ausstellung "Die Liste der Gottbegnadeten" im Deutschen Historischen Museum in Berlin, von ihm kuratiert mit dem Ziel, die Kunstgeschichte nach 1945 um ein Kapitel zu erweitern und das Image vom totalen Neustart nach der Naziherrschaft zu korrigieren. Die Künstler des Nationalsozialismus verschwanden nicht einfach von der Bildfläche, sondern viele machten nach 1945 dank öffentlicher Aufträge in den Fünfziger- und Sechzigerjahren erfolgreich weiter.

Vermutlich veranlasste die viel beachtete Ausstellung den Kunstverein, Brauneis für ein Jahr als Direktor mit einem besonderen Forschungsauftrag zu verpflichten: Der freie Kunsthistoriker, 1971 in Tirschenreuth geboren, soll die Vereinsgeschichte während des Nationalsozialismus und der Nachkriegsjahrzehnte ergründen. Tatsächlich spart die Historie des ältesten Kunstvereins in Deutschland bisher die NS-Zeit und die ersten Nachkriegsjahre aus, begnügt sich auf der Internetseite mit dem vagen Satz: "Wie alle Kunstvereine in Deutschland unterlag auch der Hiesige in der Zeit des Nationalsozialismus der angespannten politischen Lage." Dank Brauneis dürfte sich das demnächst etwas präziser formulieren lassen, schließlich war die Dürer-Stadt für die Nationalsozialisten nicht irgendein Ort, sondern die "Stadt der Reichsparteitage". Der Kunstverein jedenfalls wartete nicht lang auf die Nürnberger Gesetze (1935), in denen jüdischstämmige Menschen zu Staatsbürgern zweiten Grades degradiert wurden, sondern begann schon früh, seine nicht-arischen Mitglieder auszuschließen, berichtet Brauneis.

Detailansicht öffnen Wolfgang Brauneis, Direktor des Nürnberger Kunstvereins , hat ein Jahr Zeit für seinen Forschungsauftrag: Er untersucht anhand der Geschichte der Institution exemplarisch die Situation der bildenden Kunst in Nürnberg zur Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegsjahrzehnte. (Foto: Julie Batteux)

Auch wenn die Sichtung der Unterlagen, assistiert von den zwei jungen Kunstschaffenden Julie Batteux und Julius Jurkiewitsch, noch auf Hochtouren läuft, zeichnet sich ab, dass der Verein seine jüdischen Mitglieder schmerzlich vermisste. "Aber nur als Mäzene." Weitere Debatten über den Ausschluss sind in den Protokollen nicht verzeichnet. "Keine Nachfrage, nichts. Das einzige, was den Vorstand juckte, war der eklatante Schwund der Mitgliedsbeiträge." Gab es einen stillen Protest durch Austritte nicht-jüdischer Mitglieder? Brauneis schüttelt den Kopf. Vielleicht gingen einige, aber durch Unterlagen belegbar sei das nicht. "Antisemitismus in der Kunstpolitik und im Alltag gehen in so einer Institution Hand in Hand."

Ein ganz spezifisches Nürnberger Phänomen ist der Neuanfang mitten im Krieg. Im Jahr 1940 startet der Verein mit einer Neuzählung der Mitglieder, gerade so als hätte er sich eben erst gegründet. Die eigenartige Aufbruchsstimmung verdankt sich wohl dem Vorsitzenden des Vereins: dem bestens vernetzten NS-Oberbürgermeister Willy Liebel, von Historiker Matthias Klaus Braun in seiner Dissertation als "Hitlers liebsten Oberbürgermeister" bezeichnet. Der Eintritt in "seinen" Verein, dem auch berühmte Nazi-Künstler wie der Bildhauer Josef Thorak angehörten, gehörte zum guten Ton in Nürnberg, glaubt Brauneis. "Das war ein richtiger Boom." Nicht erstaunlich daher, dass in Nürnberg bereits 1935 eine "Entartete Kunst"-Ausstellung gastierte, eine 1933 in Dresden entwickelte Femeschau, die durch mehrere Städte tourte, von Liebel großzügig ergänzt um Werke des sozialkritischen Malers Otto Dix, die sein Amtsvorgänger Hermann Luppe kurz zuvor noch angekauft hatte.

Brauneis will im kommenden Jahr seine Ergebnisse in einer Ausstellung präsentieren

1940, dem Jahr des Neuanfangs im Verein, wurde die Kunstgewerbeschule zur "Akademie der bildenden Künste in der Stadt der Reichsparteitage" erhoben. Als Professoren holte man Künstler von überall her: aus München den Bildhauer Ernst Andreas Rauch, aus Augsburg Otto Michael Schmitt, der Wandteppiche für das NSDAP-Reichsparteitagsgelände entwarf und später der Nachkriegspräsident der Akademie wurde. Aus Dortmund kam die Textilkünstlerin Irma Goecke (1895-1976), die 1941 die Nürnberger Gobelin-Manufaktur mitgegründete und Gobelins für die Nazi-Bauten produzierte - sie leitete die Einrichtung bis 1966. Allesamt also Künstler, die schon vor 1933 präsent waren und ihre Karrieren in und nach der NS-Zeit fortsetzten. Sie passten sich formalästhetisch der Zeit an, ohne die jeweiligen Traditionslinien zu verlassen. "Keiner hat durchgehend denselben Stiefel gemacht", sagt Brauneis. Gestritten wurde in den Sechzigerjahren nur über einen Fall, den 27 Quadratmeter großen Gobelin "Die Frau Musica" für die Nürnberger Meistersingerhalle, geschaffen von Hermann Kaspar, einst führender Künstler der Nazis und 1965 bereits wieder Vize-Präsident der Münchner Kunstakademie.

"Als ich zum ersten Mal auf diese Kontinuität stieß, war ich entsetzt", sagt Brauneis. Inzwischen hat er sich "umprogrammiert": "Das war die Normalität, Protest die Ausnahme." Wobei ein bisschen mehr Opposition vonseiten der Kunstkritik in den Sechzigerjahren schon möglich gewesen wäre, findet Brauneis, Mitbegründer des Instituts für Betrachtung, einer unabhängigen Recherche- und Publikationsplattform.

Der Kunstverein schaffte es bis 1944, Ausstellungen zu organisieren. Lapidar vermerken die Unterlagen den Austritt zweier Mitglieder im Mai 1945. "Als hätte es nie eine Ausnahmesituation gegeben." 1948 dann der nächste Neustart. Vermutlich habe man die früheren Mitglieder zum Wiedereintritt eingeladen, mutmaßt Brauneis. Etwaige Verwicklungen derselben in die NS-Zeit - "das hat niemanden interessiert". Kam man auf die Idee, die ehemaligen jüdischen Mitglieder einzuladen oder deren Nachfahren zu kontaktieren? Wurde deren Ausschluss irgendwann thematisiert? Brauneis fallen viele, bislang nicht gestellte Fragen ein. "Lieber tat man so, als wäre nichts gewesen, höchstens eine Art Betriebsunfall." Erst Mitte der Sechzigerjahre revoltierte der Kunstverein und entzog den Vorsitz der politischen Einflusssphäre. Inwieweit sich das programmatisch auswirkte, müsse noch erforscht werden, sagt Brauneis. "Aber einen Umsturz wie in Berlin oder München hat es in Nürnberg nicht gegeben." Freilich zeigte der Verein schon 1952 Picasso - für den Forscher eine Art privates Entnazifizierungsverfahren. "Wenn ich mich für moderne Kunst interessiere, muss ich ja wohl ein Guter sein."

Die Ergebnisse seiner Arbeit will Brauneis im Mai oder Juni 2023 in den Räumen des Kunstvereins, dem Verwaltungsgebäude des ehemaligen Milchhofs, präsentieren. Nur eine Dokumentation ist ihm zu wenig. Daher hat er die Künstlerin Michaela Melián eingeladen, deren Ausstellung zumindest streckenweise parallel zur dokumentarischen Schau laufen soll. Gezeigt werden unter anderem ihre Mahnmalentwürfe zum Thema NS und deutscher Geschichte. Eindeutig spannende Zeiten für den Nürnberger Kunstverein.