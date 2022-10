"Am Fluß wachsen Bäume, manchmal strömen Äste in die Wurzeln, gebrochene, um den hellsten möglichen Fleck", heißt es in einem Gedicht des Münchner Lyrikers Wolfgang Berends. Den hellsten möglichen Fleck inmitten unberechenbarer Zeitläufte suchen derzeit wohl auch viele Menschen. Berends stellt seinen bereits im vergangenen Jahr erschienenen Band "Manchmal um uns Glas" (Stadtlichter Presse), in dem dieses Gedicht steht, nun im Lyrik Kabinett vor - nach vielen pandemiebedingten Verschiebungen und in Kombination mit dem Kollegen Àxel Sanjosé, der seinen ebenfalls 2021 erschienenen Band "Das fünfte Nichts" (Rimbaud) präsentiert. An diesem Abend, moderiert von der Lyrikerin Karin Fellner, sollen tieferliegende Verbindungen zwischen dem Werk beider Münchner Dichter offengelegt werden. Die Veranstaltung ist zeitnah auf www.dichterlesen.net auch nachzuhören.

Wolfgang Berends/Àxel Sanjosé, Di., 18. Okt., 19 Uhr, Lyrik Kabinett, Amalienstraße 83, Tel. 346299