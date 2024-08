Von Christian Jooß-Bernau

Manchmal ist es ja nur eine Frage der Wetterlage. Und im Meer, in dem man gestern noch glücklich schnorchelnd trieb, schwimmt man heute durch Müll. Wer sich jetzt, frustriert zurück auf der Strandliege, den letzten Rest heiler Urlaubsstimmung vermiesen will, der kann zum neuen ziegelsteindicken Thrillerwälzer des Münchner Autors Wolf Harlander greifen. Auf 600 Seiten geht es in „Partikel“ um nanometergroße Gefahr. Und die ist, so droht schon das Cover: „Überall. Unsichtbar. Tödlich.“