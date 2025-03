SZ Plus Wolf Haas: „Wackelkontakt“ : Der lustige Sohn der Avantgarde

Dem gewieften Erzähler Wolf Haas war es immer schon zu fad, einfach die Realität abzupinseln. In seiner Schreibwerkstatt gibt es keine simplen Techniken, dafür unendlichen Spaß – wie in seinem neuen Roman. Eine Begegnung in Wien.