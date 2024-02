Kuriose Buchauswahl: Wolf Haas überrascht bei der Verleihung des Erich Kästner Preises in München.

Wolf Haas wird in München mit dem Erich Kästner Preis für Literatur ausgezeichnet. Auf Schloss Blutenburg überrascht der Wiener mit einer außergewöhnlichen Lesung - und mit Sexualtipps.

Von Bernhard Blöchl

Dem Bierernst ein Bein stellen. Wolf Haas mag diese Formulierung. Bei der Verleihung des Erich Kästner Preises für Literatur am Freitagabend in der Internationalen Jugendbuchbibliothek (IJB) auf Schloss Blutenburg zeigte der Schriftsteller anschaulich, was er damit meint.