Während der Fahrt hat sich am Dienstagabend im Erdinger Stadtgebiet ein Wohnwagen von einem Auto gelöst. Wie die Polizei mitteilt, war eine 44-Jährige gegen 18.20 Uhr mit ihrem Auto und einem Wohnwagen in der Justus-von-Liebig-Straße von der Herzogstandstraße kommend in südlicher Richtung unterwegs, als sich plötzlich der Anhänger vom Wagen löste. Der Wohnwagen rollte gegen einen am Straßenrand geparkten Anhänger. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen dahinter parkenden Wagen geschoben. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11 000 Euro.